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«القاهرة الإخبارية»: الحكومة السودانية تستنكر الدعوة لفرض حظر جوي في البلاد

كتب:

أحمد شوقي
06:18 م | الثلاثاء 11 يوليو 2023
الجيش السوداني «أرشيفية»

الجيش السوداني «أرشيفية»

أفادت قناة القاهرة الإخبارية أن الحكومة السودانية أعلنت رفضها لتوجد أي قوات أجنبية علي أراضيها، مؤكدة أنها ستعتبرها قوات معادية.

وذكرت القناة أن الحكومة السودانية رحبت بقمة دول الجوار التي تستضيفها مصر الخميس المقبل، مستهدفة مناقشة الأزمة التي يشهدها السودان.

وأعلنت الحكومة السودانية أن المساعدات الإنسانية المقدمة من الجهات الدولية تنساب وتصل إلي المحتاجين، واستنكرت في المقابل الدعوات المطالبة بفرض حظر جوي في الأراضي السودانية ونزع المدفعية الثقيلة.

 

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بقلم أحمد شوقي