تحالف الأحزاب يشيد بقرار عقد قمة دول جوار السودان بالقاهرة: «في وقته»

قدم المجلس الرئاسي لتحالف الأحزاب المصرية، الذي يضم 42 حزبا سياسيا، التحية للرئيس عبدالفتاح السيسي، على قرار عقد قمة دول جوار السودان بالقاهرة الخميس المقبل لوضع حل نهائي للصراع في السودان.

وصرح الكاتب الصحفي محمود نفادي، المتحدث الإعلامي باسم التحالف، بأن جميع رؤساء الأحزاب أعضاء المجلس الرئاسي، أعربوا عن شكرهم للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وجهوده مع قادة دول جوار السودان لعقد القمة وإنهاء الصراع بالسودان الذي دخل شهره الثالث.

التحالف يطالب بحقن الدماء في السودان

وقال إن أعضاء المجلس الرئاسي للتحالف ناشدوا أطراف الصراع في السودان، بأهمية وقف الحرب وحقن دماء الشعب السوداني خاصة أن استمرار الحرب يؤثر على جميع دول جوار السودان، والشعب المصري بل وجميع شعوب الدول العربية والأفريقية تتطلع إلى تلك القمة ونجاحها.

ومن جانبه، أشاد موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد، بقرار الرئيس السيسي؛ باستضافة مصر لمؤتمر دول جوار السودان في هذا التوقيت المهم في ظل الأزمة الراهنة بالسودان.

وطالب بوقف الصراع الحالي في السودان، الذي يعود حتما بآثار سلبية على الشعب السوداني.

تيسير مطر يشيد بقرار الرئيس السيسي

كما أشاد النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحا أن عقد هذة القمة على أرض مصر يعكس أهمية العلاقات المصرية السودانية، وأن أمن واستقرار السودان ركيزة مهمة لأمن واستقرار مصر.