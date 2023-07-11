 سفير فرنسا بالقاهرة يشيد بجهود مصر في تسهيل عبور الرعايا الأجانب من السودان

أكد سفير فرنسا بالقاهرة مارك باريتي، أهمية قمة دول جوار السودان التي تستضيفها مصر بعد غد الخميس، ودعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، معربا عن أمله في إيجاد حل للأزمة السودانية.

وأشار سفير فرنسا بالقاهرة، خلال مؤتمر صحفي عقده، اليوم الثلاثاء، بمناسبة العيد القومي لفرنسا، الذي يوافق الـ14 يوليو الجاري، إلى أن مصر تستضيف الكثير من السودانيين، مشيدا بالجهود التي قامت بها مصر لتسهيل عبور الرعايا الأجانب من السودان، ومن بينهم الفرنسيين، موضحا أن مصر ساهمت في عبور 1200 شخص من جنسيات مختلفة، و20% منهم من الفرنسيين.

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وأكد «باريتي»، التعاون والتنسيق الوثيق بين مصر وفرنسا فيما يتعلق بالأزمات الراهنة، بما في ذلك الأزمة الليبية، مشيرا إلى أن بلاده تدرك أهمية إعادة الاستقرار في ليبيا بالنسبة لمصر، وأن هناك اتصالات بين الجانبين في هذا الصدد.

ووصف الأزمة الليبية بـ«الخطيرة»، قائلًا إنه من المستحيل حل الأزمة الليبية بدون الليبيين، ولابد أن يكون الحل «ليبيا - ليبيا».

كما استعرض السفير الفرنسي، في معرض رده على أسئلة الصحفيين، موقف بلاده تجاه عدد من الأزمات في الشرق الأوسط، مضيفا أنه «فيما يتعلق بلبنان فقد قام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مؤخرا بتعيين جون إيف لودريان وزير الدفاع والخارجية الفرنسي الأسبق مبعوثا خاصا إلى لبنان، والذى قام بزيارة بيروت بهدف تشجيع الحوار بين الأطراف اللبنانية للوصول إلى انتخاب رئيس للجمهورية».

وبالنسبة لليمن، فأعرب السفير الفرنسي عن ترحيب بلاده بالاتفاق الذي توصلت إليه السعودية وإيران مؤخرا، متمنيا أن يكون أول نتائجه تسوية الأزمة في اليمن.

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وردا على سؤال لوكالة أنباء الشرق الأوسط بخصوص موقف فرنسا الحالي من سوريا، فقال السفير الفرنسي «إن باريس تابعت التطورات التي شهدتها القمة العربية الأخيرة بالمملكة العربية السعودية، التي جرى خلالها إقرار عودة سوريا إلى الجامعة العربية.. وبالنسبة لفرنسا ودول عديدة أخرى، فإن تنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بسوريا تعد أمرا لازما».