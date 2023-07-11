رفع الرايات الخضراء على شواطئ شرق الإسكندرية بعد استقرار الأمواج

قال الدكتور محمد عبد الرازق، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، إنه الرايات الخضراء رُفعت على شواطئ القطاع الشرقي، ما يعني إمكانية السباحة بها بشكل آمن، حيث تحسنت الأجواء منذ قليل عما كان عليه صباحا، وذلك بعد 3 أيام من ارتفاع الأمواج وعدم استقرارها.

رفع الرايات الحمراء على شواطئ غرب

وأضاف «عبد الرازق» لـ«الوطن»، أن شواطئ الإسكندرية غربا استمرت في رفع الرايات الحمراء تحذيرا للمواطنين من خطورة النزول لمياه البحر بسبب ارتفاع الأمواج بها، وعدم وجود حاجز أمواج كونها شواطئ مفتوحة.

تواجد منظومة الإنقاذ بالكامل

وأوضح أنه تم التأكيد على تواجد منظومة الإنقاذ بالكامل وتواجد عمال أبراج المراقبة، بالإضافة إلى تكثيف تواجد الغطاسين على الشواطئ والمسعفين ومنع نزول البدالات.

متابعة تحذيرات الأرصاد يوميا

وأكد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، أنه يتم متابعة تحذيرات الأرصاد يوميا لمضاعفة التحذيرات بالشواطئ خلال رفع الرايات الحمراء، لتنبيه المواطنين حال كانت هناك خطورة من البحر، موضحا التزام المصطافين بالتعليمات.

أسباب اختلاف الرايات على شواطئ الإسكندرية

وأوضح أنه يتم التعامل مع كل شاطئ على حدة، وكل شاطئ يكون مستقل بذاته، لأن بعض الشواطئ يكون منسوب المياه بها مرتفع، وبعضها يكون منسوب الأرض مرتفع.

كما طالبت محافظة الإسكندرية، رواد الشواطئ بالالتزام بتعليمات المنقذين وعدم تجاوز المساحات المحددة للسباحة.