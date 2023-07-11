رئيس «الأركان الأردنية»: نعمل مع الصومال لتعزيز الاستقرار في المنطقة

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأنّ اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية، استقبل في مقر القيادة العامة وزير الدفاع الصومالي عبدالقادر محمد نور، والوفد المرافق له، اليوم الثلاثاء.

الأردن والصومال لديهما هدف مشترك لتعزيز الأمن

وبحسب «القاهرة الإخبارية»، فإن «الحنيطي» يبحث مع وزير الدفاع الصومالي مستقبل التعاون العسكري بين الجيشين، إضافة إلى آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، وبما يخدم مصلحة القوات المسلحة في البلدين.

وقال رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية، إنّ الأردن والصومال لديهما هدف مشترك في تعزيز الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة والعالم، من خلال تعزيز التعاون المشترك، وتقوية العلاقات بين الجيشين الشقيقين.

أكد وزير الدفاع الصومالي أنّ بلاده واجهت على مر السنوات مشكلة الإرهاب الذي يشكَّل تحديًا كبيرًا وخطيرًا على الأمن والاستقرار في الصومال، مؤكدًا حاجة الصومال الماسة للاستفادة من تجربة القوات المسلحة الأردنية وخبراتها الواسعة في مجال مكافحة الإرهاب؛ لتطوير قدرات الجيش الصومالي في مواجهة خطر الجماعات الإرهابية وآثارها على المجتمع والدولة.