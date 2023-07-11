«القاهرة الإخبارية» تعرض تقريرا عن خطورة التغيرات المناخية: خسائر بالجملة

عرض برنامج «مطروح للنقاش»، الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحويزي، على قناة القاهرة الإخبارية، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «التغيرات المناخية تفاقم المعاناة الدولية».

آثار التغيرات المناخية

وذكر التقرير، أن البشرية تواصل رحلتها لمواجهة آثار التغيرات المناخية المتفاقمة، فهناك موجات نزوح وتأثيرات مباشرة على السياسة الدولية والأمن العالمي، وخسائر بالجملة يتكبدها العالم ولا يتوقف نزيف المعاناة، بل باتت تغيرات المناخ نارا تحرق العالم وتطلب المزيد.

وبحسب التقرير، فاقمت التغيرات المناخية خلال السنوات الأخيرة أزمات عدة، لتفرض على العالم ضرورة البحث عن حلول جذرية للتعامل مع الأمر الذي بات واقعا لا مهرب منه، حيث تمثل هذه التغيرات تحديات خطيرة تفرض نفسها على الساحة الدولية.

ارتفاع مستوى سطح البحر

وألزمت التغيرات المناخية الدول ببعضَ الواجبات في مجال مكافحة تغير المناخ، أو ظاهرة الاحتباس الحراري، التي تؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة، ما يؤدي إلى تفاقم الظواهر المناخية مثل الأعاصير والفيضانات وموجات الجفاف، فضلا عن ارتفاع مستوى سطح البحر، مما يهدد بغرق عديد من المدن الساحلية.

ووفقا للصندوق العالمي للحياة البرية، بلغت أضرار الجفاف ما يقرب من 40 مليار دولار على الصعيد العالمي، كما أن درجات الحرارة المرتفعة بسبب تغير المناخ أدت دورا في وصول معدلات الجفاف إلى مستويات مقلقة.