وزير الدفاع الصومالي: مقتل 3 آلاف إرهابي خلال العمليات العسكرية

أعلن وزير الدفاع الصومالي عبدالقادر محمد نور، اليوم الأربعاء، مقتل 3 آلاف عنصر إرهابي، على أيدي القوات المسلحة الوطنية خلال العمليات العسكرية الجارية فى البلاد.

إصابة 3 آلاف و700 عنصر إرهابي

وقال وزير الدفاع الصومالي، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الوطنية الصومالية، إنه «منذ انطلاقة العمليات العسكرية ضد المتمردين، تمكّن الجيش الصومالى بالتعاون مع المقاومة الشعبية خلال الأشهر الستة الأخيرة، من تصفية 3 آلاف عنصر متشدد، كما أصيب 3 آلاف و700 عنصر إرهابي»، مضيفا أن «القوات المسلحة الصومالية حررت كافة مناطق ولاية هيرشبيلي (إقليمي هيران وشبيلي الوسطى)، كما تمت استعادة معظم مناطق ولاية غلمدغ (جنوب مدغ، وغلغدود)».

هزيمة المتطرفين في جميع المعارك

وأشار إلى أن الحكومة الصومالية فرضت على قادة المليشيات الإرهابية، عقوبات مالية، وتم تجميد جميع حسابات المتشددين، ما أدى إلى هزيمة المتطرفين في جميع المعارك التي تجرى بجنوب ووسط البلاد.