بدء فعاليات التدريب الصيفي لطلاب كليات الآثار بمتحف كفر الشيخ

انطلقت فعاليات التدريب الصيفي لعام 2023 بمتحف كفر الشيخ لطلاب كليات الآثار، اليوم الثلاثاء، وكان في استقبالهم الدكتور أسامة فريد عثمان، مدير عام المتحف، وقام بتقديم المحتوى العلمي محمد بلتاجي، مسئول قسم التدريب بالمتحف.

بدء البرنامج التدريب الصيفي لطلاب كليات الآثار

وقال الدكتور أسامة فريد عثمان، مدير عام المتحف، إنّ متحف كفر الشيخ بدأ البرنامج التدريب الصيفي لطلاب كليات الآثار، لإكساب المشاركين المهارات العلمية والعملية اللازمة للعمل المتحفي، خلال فترة الإجازة الصيفية لعام 2023، بقاعة المحاضرات والندوات بمتحف كفر الشيخ.

وأشار «عثمان»، إلى أنّ برنامج التدريب الصيفي لطلاب كليات الآثار يأتي في إطار الأنشطة العلمية التي يُقدمها متحف كفر الشيخ لجمهوره.

معلومات عن متحف كفر الشيخ

افتتح متحف كفر الشيخ عام 2020، وتبلغ مساحته 6 آلاف و700 متر مربع، ويضم 3 قاعات تشمل المقتنيات الأثرية التي تم العثور عليها في جبانة بوتو العظيمة، ومنطقة المعابد التي جرى الكشف بها عن عدد من القطع الأثرية المهمة التي تُجسد قصة الصراع بين «حورس» وعمه «ست»، بالإضافة للمواقع الأثرية الأخرى بكفر الشيخ، ومنها تمثال للمعبود «حورس الصقر»، وهو من أروع التماثيل التي اكتُشفت في مصر، إضافة لقطع أثرية تعود لعدد من العصور المتعددة منها ما هو «إسلامي، وقبطي»، وغيرهما من العصور.