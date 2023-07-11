الاتحاد الأفروآسيوي لـ«القاهرة الإخبارية»: 550 ألف نازح عراقي نتيجة تغيرات المناخ

قالت الدكتورة منى الربيعي مستشار الاتحاد الأفروآسيوي، إن العراق يعاني من مشكلات كثيرة خلال السنوات الماضية، وإن أزمة التغيرات المناخية أثرت فيه بشدة، كونه يعد خامس دولة من دول العالم التي تضررت من هذه الأزمة، إذ إن المجتمعات الزراعية بالعراق شهدت انخفاضا كبيرا.

التغيرات المناخية أدت إلى هجرة الأشخاص

وأضافت «الربيعي»، خلال مداخلة ببرنامج «مطروح للنقاش»، الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحويزي، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ دراسة أجرتها منظمة دولية تعنى بالهجرة ثبتت فيها أن هناك نزوحًا كبيرًا تجاوز 550 ألف عراقي، بسبب التغيرات المناخية.

وتابعت بأنّ الجفاف سيطر سيطرة تامة على مدن الأهوار والجنوب، كما فُقدت الثروة السمكية بسبب قلة المياه، إضافة إلى موت الحيوانات التي يعيش الإنسان عليها، وتيبست الأراضي الزراعية، وماتت المحاصيل الزراعية.

وأكدت أنّ العراق يعتمد بالدرجة الأساسية على النفط، لكن البدائل المتمثلة في الثروة الحيوانية والثروة السمكية والمحاصيل الزراعية يجب أن يحسب لها ألف حساب، حيث تدعم المجتمع بالموارد المالية.