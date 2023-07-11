عاجل.. إمام عاشور يقترب من الأهلي.. شوبير يكشف تفاصيل جديدة

أكد الإعلامي أحمد شوبير، اليوم الثلاثاء، أن هناك خطوة جديدة تقرب إمام عاشور، لاعب فريق ميتلاند الدنماركي، من الانضمام لصفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأوضح «شوبير»، في تصريحاته الإذاعية عبر برنامجه «مع شوبير» على راديو «أون سبورت»، أن إمام عاشور اقترب من ارتداء قميص النادي الأهلي في الميركاتو الصيفي الحالي.

وأضاف حارس مرمى المنتخب الأسبق في تصريحاته، أن نادي ميتلاند الدنماركي تعاقد مع النرويجي إيفر فوسوم، لاعب خط وسط منتخب النرويج وفريق ألبورج الدنماركي السابق في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده مع فريق السابق، في خطوة جديدة تقرب إمام عاشور من الانضمام للنادي الأهلي.

وتابع بأن النادي الأهلي يسعى لضم إمام عاشور لتدعيم وسط ملعبه في الموسم الجديد، كما أن اللاعب كما قلت قريبا للغاية من الانتقال للقلعة الحمراء.

ويأتي تعاقد الفريق الدانماركي مع فوسوم في ظل الأنباء التي تتردد عن مفاوضات تجري بين النادي الأهلي وميتلاند من أجل الحصول على خدمات إمام عاشور، لاعب وسط الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، خاصة أن فوسوم يلعب في نفس مركز «عاشور».

يذكر أنه بحسب مصدر في القلعة الحمراء فإنه تم إنهاء كافة الاتفاقات على البنود الشخصية بين الأهلي وإمام عاشور، ويتبقى فقط موافقة ناديه على رحيله.