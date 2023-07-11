عاجل.. تحرك جديد من الأهلي لحسم صفقة إمام عاشور

قال الإعلامي أحمد شوبير، إن رئيس النادي الأهلي عقد خلال الأيام الماضية جلسة خاصة مع السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، في حضور حسام غالي عضو مجلس الإدارة، ولجنة التخطيط التي تضم الثنائي محسن صالح وزكريا ناصف، لبحث العديد من الملفات أبرزها الصفقات الجديدة.

كولر يكتفي بصفقة إمام عاشور في وسط الملعب

وأكد شوبير، في تصريحات إذاعية لبرنامجه «مع شوبير» المذاع عبر «أون سبورت»، «كان هناك جلسة بين رئيس الأهلي وكولر وغالي ولجنة التخطيط، لبحث كل الملفات والصفقات الجديدة التي يرغب بها المدير الفني في الموسم الجديد لدعم الفريق الأول».

وتابع: «كولر مقتنع تمامًا بضم إمام عاشور، وكان الحديث في البداية عن انتقال إمام عاشور على سبيل الإعارة، ولكن في الساعات الماضية تغير الأمر وهناك تفكير في شراء عقد اللاعب بشكل نهائي من ناديه ميتلاند الدنماركي».

وأضاف نائب رئيس اتحاد الكرة السابق: «كولر أبلغ إدارة النادي الأهلي أن التعاقد مع إمام عاشور سيكون كافيا في وسط الملعب لتعويض رحيل حمدي فتحي، وتم الاستقرار على عقد جلسة خاصة خلال الأيام المقبلة لحسم باقي الملفات والصفقات الجديدة التي يرغب المدير الفني في التعاقد معها.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك المقرر لها الثامنة والنصف مساء الخميس المقبل باستاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية والثلاثين من مسابقة الدوري الممتاز.