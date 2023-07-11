عاجل.. بسبب الزمالك.. رابطة الأندية تصدم الأهلي بشأن تسليم درع الدوري

رفضت رابطة الأندية المحترفة، برئاسة أحمد دياب، تسليم النادي الأهلي درع الدوري الممتاز في مباراة القمة أمام الزمالك المقرر لها مساء يوم الخميس المقبل على أرضية ستاد القاهرة الدولي، بعد تتويج المارد الأحمر باللقب للمرة 43 في تاريخه.

حقيقة تسليم الأهلي درع الدوري في مباراة القمة أمام الزمالك

ووفقا لما ذكره مصدر داخل رابطة الأندية في تصريحاته لـ«الوطن سبورت»، فإنه يتم تسليم بطل الدوري الدرع في المباراة الأخيرة له بالمسابقة، وفقا للمتعارف عليه.

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