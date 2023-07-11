انخفاض معدل البطالة في البحيرة لـ3.6% خلال 2022

عقد اللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام للمحافظة، قبل قليل، اجتماع اللجنة التنسيقية للسكان، بحضور الدكتور صالح إبراهيم، مدير عام المجلس القومي للسكان بالبحيرة، والدكتورة كريمة السلاموني، مدير وحدة السكان بالديوان العام.

اجتماع اللجنة التنسيقية للسكان في البحيرة

وأكد السكرتير العام للمحافظة، تكثيف الخدمات والأنشطة السكانية المقدمة، خاصةً في المناطق الريفية لتلبية احتياجات المواطن البحراوي.

كما وجه بتكثيف جهود التوعية بأهمية تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية ومخاطر الزيادة السكانية ونشر الوعي بالقضية السكانية، مؤكدا ضرورة تضافر جميع الجهود من أجل تحسين الخصائص السكانية للمحافظة.

وأوضح «بدر»، أن محافظة البحيرة نفذت حزمة من الإجراءات للتعريف والتوعية بالقضية السكانية، والعمل على خفض المؤشرات السلبية المتعلقة بها.

وذكر، أن محافظة البحيرة أصبحت من المحافظات الرائدة فى مجال التعامل مع القضية السكانية من حيث تحسين الخصائص السكانية وإنخفاض معدلات المواليد.

خفض معدلات البطالة في البحيرة

وأوضح السكرتير العام للمحافظة، خفض معدلات البطالة من 11.8% في 2017 إلى 3.6% في 2022، بمعدل انخفاض 8.2%، وكذلك انخفاض نسب الأمية من 37.1% في 2017 إلى 29.5% في 2022.

كما أشار «بدر»، إلى انخفاض نسب التسرب من التعليم بالمرحلة الإعدادية من 4% إلى 2.8%.