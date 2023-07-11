خطوات إنقاذ الغرقى على شواطئ الإسكندرية.. اعرفها لخدمة غيرك

كشفت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، عن عدة خطوات تساعد على إنقاذ الأشخاص الذين يتعرضون للغرق أثناء المصيف، وذلك من خلال توصيات اللجنة التنفيذية العليا لمبادرة «مصر بلا غرقى» والاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، تحت شعار «اعرفها لخدمة غيرك».

خطوات إنقاذ الغرقى على شواطئ الإسكندرية

وجاءت التوصيات والخطوات التي كشفتها «مصايف الإسكندرية» كالتالي:

- من يجيد السباحة يسرع لإنقاذ الغريق إذا كانت الأمواج هادئة، بينما يجب تجنب ذلك حال كانت الأمواج مرتفعة حتى لا يغرق كلاهما.

- إلقاء طوق نجاة مربوط بحبل خارجي لتعلق الغريق بها إن كان الأمر متاحا.

- في حال عدم القدرة على المساعدة يجب التوجه سريعا لإبلاغ المنقذين، والاتصال بالإسعاف على رقم 123 عند اللزوم.

نصائح لتجنب الغرق في المصيف

كما وجه الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ عدة نصائح لتجنب الغرق للمصطافين على شواطئ الإسكندرية بشكل خاص، والمصطافين على كل السواحل بشكل عام تمثلت في الآتي:

- قراءة التعليمات الموضحة بلوحة الإرشادات المتواجدة بالشواطئ.

- عدم نزول المياه لغير القادرين على السباحة، وفي تلك الحالة يجب تواجد مرافق أو صديق يجيد السباحة.

- ارتداء سترة النجاة «اللايف جاكيت» في حالة عدم إجادة السباحة.

- تعلم المهارات الأساسية للإنقاذ، لإنقاذ نفسك أو غيرك.

- الانتباه جيدا إلى الأطفال.

- عدم استخدام أطواق النجاة أثناء الرياح القوية والأمواج العالية، لأنها من الممكن أن تسحب الشخص إلى داخل البحر.

- عدم القفز من أماكن عالية إلى المياه لخطورة الأمر.

- في حالة وجود تيار ساحب يجب عدم السباحة عكس التيار اتجاه الشاطئ، حتى لا تفقد قوتك سريعا، والسباحة باتجاه موازٍ للشاطئ يمينا أو يسارا.