«الكرملين»: يجب ألا تتوهم تركيا بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي

أكد «الكرملين» قصر الرئاسة الروسي، أنّ على تركيا ألا تتوهم بأنه سيُسمح لها في يوم ما بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، جاء ذلك في الوقت الذي أكدت فيه موسكو رغبتها في بناء علاقات قوية مع أنقرة.

أردوغان يسعي للحفاظ على العلاقات مع موسكو وكييف

وبحسب قناة «القاهرة الإخبارية» فإنّ دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين، رد على سؤال حول تراجع تركيا عن معارضتها انضمام السويد لحلف شمال الأطلسي عشية قمة الحلف التي تستمر يومين في ليتوانيا.

وسعى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى الحفاظ على علاقات طيبة مع كل من موسكو وكييف خلال الحرب الدائرة منذ 16 شهرًا في أوكرانيا، ورفض أردوغان المشاركة في تنفيذ العقوبات التي فرضها الغرب على روسيا بسبب الغزو، ودعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لزيارة تركيا في أغسطس المقبل.

وعرقلت تركيا انضمام السويد، متهمة الدولة الاسكندنافية بالتقاعس عن التصدي لأشخاص تعتبرهم أنقرة إرهابيين، لكن أردوغان تراجع يوم الاثنين عن اعتراضه على أن تصبح السويد العضو الثاني والثلاثين في حلف الأطلسي.