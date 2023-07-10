«القاهرة الإخبارية»: أردوغان يطالب بتيسير إجراءات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنّه ينتظر من الاتحاد الأوروبي أن يفتح طريقًا لحصول أنقرة على العضوية الكاملة، حتى يتسنى لأنقرة أن تمهد الطريق لانضمام السويد لحلف شمال الأطلسي «ناتو».

وأضاف «أردوغان»، أنّه سيبلغ القادة في قمة حلف الأطلسي بتوقعاته، بشأن حصول بلاده على عضوية الاتحاد الأوروبي الكاملة، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن وكالة «رويترز».

وأشار إلى أنّ البرلمان التركي ستكون له الكلمة الأخيرة فيما يتعلق بملف انضمام السويد لحلف الأطلسي، موضحًا أنّ هذه المسألة تتوقف على تنفيذها اتفاق مدريد.

وفيما يخص اتفاق الحبوب، أكد الرئيس التركي أنّه يتوقع زيارة من نظيره الروسي فلاديمير بوتين، لتركيا في أغسطس، مؤكدًا أنّه سيتم مناقشة اتفاق الحبوب خلال هذه الزيارة.