عزة مصطفى: مؤتمر الحكومة اليوم كشف عن أهدافها لزيادة الحصيلة الدولارية لمصر

علقت الإعلامية عزة مصطفى، على ارتفاع التضخم بنسبة 41% الشهر الماضي، وفقا لما أعلنه البنك المركزي، موضحة أن هناك العديد من التساؤلات التي كان يطرحها المواطنون حول خطة الحكومة من أجل الحد من ارتفاع التضخم.

مؤتمر الحكومة للحد من ارتفاع التضخم

وقالت عزة مصطفى، خلال تقديمها برنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، إن مؤتمر الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الثلاثاء، كان مهما للغاية، حيث حدث تخارج من بعض الشركات بقيمة تصل لـ2 مليار دولار، وفقا لما أعلنه رئيس الوزراء.

خطة قصيرة المدة

وتابعت: «الحكومة لديها خطة قصيرة المدة، لمدة 3 سنوات المقبلة، ليزيد من توافر العملة الصعبة داخل السوق المصري».