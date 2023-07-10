عزة مصطفى تناشد وزير الصحة إنقاذ حالة الحاجة ثناء بالشرقية

رصد برنامج «صالة التحرير» حالة الحاجة ثناء، التي تحتاج لتدخل جراحي عاجل لتغيير المفصل بالقدم، والتي تقطن محافظة الشرقية.

من ناحيتها، أشارت الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن حالة الحاجة ثناء من الشرقية من الحالات الإنسانية الصعبة، مشيرة إلى أنها تحصل على معاش شهري بقيمة 320 جنيها فقط، وترعى أولادها من دون الزوج؛ بسبب طلاقهما منذ سنوات طويلة.

تعاني مشكلات في القدمين

وبشأن حالة الحاجة ثناء الطبية، نوهت عزة مصطفى قائلة: «الحاجة ثناء وقعت واتكسرت وتعاني مشكلات في القدمين ومشكلات نفسية أخرى، وتآكل مفصل الفخذ وتنتظر دورها في إجراء التدخل الجراحي ما يقارب 19 شهرا».

وتابعت عزة مصطفى قائلة: «الحاجة ثناء لا تجد ما تنفقه على أبنائها، وتقيم في بيت أخيها حاليا، ولا تتمكن من الحركة خارج السرير».

مناشدة لوزارة الصحة ومؤسسة حياة كريمة

وناشدت عزة مصطفى الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، ومؤسسة حياة كريمة، ضرورة التدخل لعلاج الحاجة ثناء؛ لمساعدتها على عودتها للحياة مرة أخرى؛ خاصة أن إمكاناتها المادية لا تسمح بإجراء جراحة على حسابها الخاص التي تتكلف نحو 180 ألف جنيه، بحسب شقيق ثناء.