عزة مصطفى: الدراما انتصرت بعد موافقة الرئيس على تعديل قانون الوصاية

استعرضت الإعلامية عزة مصطفى، أبرز ما جاء في تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي على هامش افتتاح عدد من مشروعات حياة كريمة بقرية الأبعادية في محافظة البحيرة والمؤتمر الوطني للشباب المقام حاليا في الإسكندرية.

فكرة الدولة ليست سهلة

وقالت عزة مصطفى خلال برنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء: «فكرة الدولة ليست سهلة، التنظير سهل، لكن المسؤولية ميحسهاش غير اللي اشتغل في مناصب مهمة».

وأشارت الإعلامية عزة مصطفى إلى أن الرئيس السيسي حسم اليوم في تصريحاته الجدل في مسألة التعويم وسعر الصرف.

تعديل قانون الوصاية

وأضافت أن الدراما انتصرت اليوم بعد موافقة الرئيس السيسي على تعديل قانون الوصاية، موجهة الشكر لصناع مسلسل تحت الوصاية.

ولفتت إلى أن الدولة المصرية لديها مشكلة في الصحة والتعليم، لكن لا يجوز أن نستخدم نماذج لدول أخرى، مضيفة: «نعم لدينا مشاكل لكن الفكرة أن إزاي تحل المشكلة ديه».