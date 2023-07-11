هل يحق للمستأجر بقانون الإيجار القديم التظلم على الحكم بطرده؟.. القانون يجيب

لا يزال قانون الإيجار القديم حديث الساعة بين مستأجري الوحدات والمحلات التجارية بالعقود القديمة، كونه ينظم العلاقة بين الطرفين (المالك – المستأجر) وذكر القانون عددا من الحالات التي يجوز فيها طرد المستأجر بالعقود القديمة، الأمر الذي دفع البعض من المستأجرين للتساؤل عن هل يحق التظلم على الحكم بطرده أم أن قرار الطرد بات ونهائي؟

هل يحق للمستأجر بقانون الإيجار القديم التظلم ضد قرار طرده حال صدوره؟

وتجيب «الوطن»، خلال السطور الآتية، عن التساؤل الذي طرحه عدد من المستأجرين بالعقود القديمة عن حقهم في التظلم ضد قرار الطرد حال صدوره ضدهم.

يقول علي محمود الشطوري، المحامي، إن قانون الإيجار القديم أعطى الفرصة أمام المستأجرين بالعقود القديمة للتظلم ضد قرار الطرد حال صدوره.

وأوضح المحامي في تصريحاته لـ«الوطن»، قائلا «قانون الإيجار القديم أعطى الفرصة للمستأجر بالتظلم ضد قرار طرده حال صدوره أمام المحكمة الجزئية».

قانون الإيجار القديم

وأشار المحامي إلى أن قانون الإيجار القديم حدد عدة حالات لطرد المستأجر وهي:

- أن يقوم المستأجر بالعمل على هدم أو التسبب في تهدم العقار، وذلك في حالة أن يكون المبنى آيل للسقوط.

- أن يمتنع المستأجر عن دفع قيمة الإيجار، وفي البداية لابد من إنذاره، وبعد الإنذار بـ15 يوما، إذا لم يسدد المستأجر قيمة الإيجار، في هذه الحالة يطرد من العين.

- أن يقوم المستأجر بالتنازل والاستغناء عنها نهائيا عن الشقة لشخص آخر، حتى لو كان هذا الشخص من أقاربه.

تغيير النشاط

- أن يقوم بتغيير النشاط الذي تستعمل فيه الشقة المؤجرة، إلى نشاط آخر غير المُتفق عليه.

- أن يستعمل المؤجر الشقة في نشاط من شأنه الضرر بالصحة العامة وذلك بموجب حكم قضائي.

- أن يستعمل المستأجر الشقة بشكل يضر بسلامة المبنى بموجب حكـم قضائي نهائي.

- حالة ثبوت أن المستأجر تنازل عن العين، أو أجـرها من الباطن بغير إذن كتابي صريح مـن المالك.

- أن يقوم المستأجر باستعمال الشقة بشكل مربك للراحة العامة

- أن يحصل المستأجر على حكم بالسجن أو الحبس فى جريمة ماسة بالسمعة والشرف.

- أن يتوفى المستأجر دون أن يمتد عقد الإيجار لزوجته أو أبنائه.

- أن يتم استعمال الشقة في أمور منافية للآداب، وذلك أيضا بموجب حكم قضائي نهائي.

تقديم مستند مزور

- حالة تقديم المستأجر مستند مزور فى قضيته مع المالك.

- غير مقيمون معه وقت الوفاة بفترة سنة على الأقل.

- حالة اندلاع حريق فى العين المؤجرة وحدوث تلفيات.

- حالة استخدام العين المؤجرة فى غير الغرض الذي أجرت من أجله.

- حالة تربية طيور أو أغنام أو مواشى بالعين المؤجرة.

- حالة بناء المستأجر لمبنى مكون من 3 وحدات – شقق - جاهزة للسكنى.