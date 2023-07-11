عاجل.. 7 أندية إنجليزية مهتمة بضم إبراهيم عادل أبرزها تشيلسي

كشفت تقارير صحفية بريطانية عن اهتمام العديد من الأندية الأوروبية خاصة في الدوري الإنجليزي، بالظفر بخدمات إبراهيم عادل لاعب فريق بيراميدز وقائد منتخب مصر الأولمبي، عقب تألقه مع الفراعنة الصغار في بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عامًا، وعلى رأس تلك الأندية تشيلسي الإنجليزي.

موقع بريطاني: تشيلسي وأندرلخت مهتمان بـ إبراهيم عادل

وأكد موقع «90min» أن تشيلسي أحد أندية الدوري الإنجليزي المهتمة بضم إبراهيم عادل، إضافة لعدة أندية أخرى في البريميرليج.

وأوضح الموقع أن فريق أندرلخت البلجيكي استهدف التعاقد مع اللاعب في وقت سابق، لكنه لم ينجح في ذلك، وأشار إلى أن محمد صلاح نجم منتخب مصر الأول، طلب من فريقه ليفربول متابعة مستوى إبراهيم عادل ومدى تطوره.

تقارير: صراع أوروبي على صفقة إبراهيم عادل.. واللاعب يفضل الدوري الإنجليزي

أضاف الموقع أن الأندية التي أبدت اهتمامها بضم إبراهيم عادل هي: تشيلسي، نيوكاسل يونايتد، وست هام، أستون فيلا، برايتون، ساوثهامبتون وبرينتفورد.