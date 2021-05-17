«الوهم».. العمل الفني الوحيد الذي جمع عادل إمام بالمخرج إبراهيم الصحن

يحتفل اليوم الفنان عادل إمام بعيد ميلاده، والذي يعد واحدًا من كبار الفنانين في مصر والوطن العربي، وخلال مشواره الفني الممتد لما يتجاوز الخمسين عامًا قدم ما يقارب الـ200 عمل فني ما بين السينما والمسرح والدراما التلفزيونية والإذاعية حتى لقبه الجمهور بـ«الزعيم».

وكانت بداية الفنان عادل إمام الفنية منذ طفولته بالمدرسة وتمثيله بعدد من المسرحيات حتى دخوله للجامعة وانضمامه لفرقة المسرح والتي أهلته بعد ذلك للانضمام لمسرح التلفزيون عند إنشائه في مطلع ستينيات القرن الماضي، ليقدم عددا من المسرحيات التلفزيونية والمسلسلات والسهرات الدرامية.

تعاون «الزعيم» مع المخرج إبراهيم الصحن

وكان من أبرز مخرجي التلفزيون المصري في هذا الوقت، هو المخرج إبراهيم الصحن، والذي قدم عددا من المسلسلات التلفزيونية الشهيرة والتي تعد علامات في تاريخ الدراما العربية مثل مسلسلات «بوابة الحلواني، الشوارع الخلفية، الطريق إلى سمرقند، في بيتنا رجل، أحزان نوح وبلد المحبوب».

وجاء التعاون بين إبراهيم الصحن وعادل إمام في عام 1968، من خلال السهرة الدرامية «تمثيلية - الوهم» والتي قام ببطولتها الفنان عادل إمام بمشاركة عماد حمدي، زيزي مصطفى، علية عبدالمنعم وممدوح زايد، وجاء قصة وسيناريو وحوار محمد كامل.

وسردت التمثيلية قصة أحد الشباب والذي جسد شخصيته الفنان عادل إمام، حينما يشاهد في طريقه سيدة تدعى «هدى» وتبدو عليها علامات الحزن، فيظن أنها تعيش حياتها الزوجية في حزن ويأس ليقرر مساعدتها، ولكنه يتسبب في إثارة غيرة زوجها وشكوكه دون أن يقصد، ويحاول تصحيح الأمر وإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح في النهاية.

يذكر أن وزارة الثقافة تشارك في الاحتفال بعيد ميلاد الزعيم عادل إمام والذي يوافق يوافق اليوم 17 مايو، حيث تعرض قناة وزارة الثقافة لأول مرة، إحدى نوادر حلقات صالون الأوبرا الثقافي، والتي استضافت النجم عادل إمام ليروي ملامح تاريخه الفني الثري والكثير من المواقف التي صادفته أثناء مسيرته حتى تربعه على عرش النجومية وحصوله على لقب الزعيم.