الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة: معجزة العلمين الجديدة أصبحت محل أنظار العالم

قال عمرو الفقي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إنه في المكان نفسه الذي شيدت فيه مدينة العلمين منذ أقل من 10 سنوات، لم يكن أحد باستطاعته أن يضع قدما في هذه الصحراء المليئة بأكثر من 21 مليون لغم منذ الحرب العالمية الثانية، وكثيرا ما تساءل المصريون وحتى الأجانب خلال طيرانهم أعلى هذه المنطقة حول عدم استغلال هذه البقعة الساحرة المطلة على أفضل شاطئ على ساحل البحر المتوسط.

وأضاف «الفقي»، خلال مؤتمر إعلان تفاصيل وإطلاق الدورة الأولى من مهرجان العلمين الجديدة 2023، أن القيادة السياسية وجهت بحل كل هذه التحديات وتنمية الساحل الشمالي الغربي للبدء بإنشاء مدينة العلمين الجديدة في وقت قياسي وبمستوى تصميم وتنفيذ عالمي، لتحول الجمهورية الجديدة هذه المنطقة الصحراوية لأهم مدينة سياحية عالمية على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

وأوضح أنه خلال بضع سنوات من الجهد والعمل الدؤوب نجحت الدولة في تحقيق معجزة العلمين الجديدة لتصبح محل أنظار العالم.

وكشفت إدارة مهرجان العلمين الجديدة، عن تفاصيل فعاليات المهرجان التي تحدث لأول مرة على أرض مصر، وعلى رأسها البطولات الرياضية والأحداث الترفيهية ومن بينها بطولة لكرة القدم الشاطئية، بطولة ترياثلون سباق ثلاثي، بطولة بادل عالمية دولية، بطولة للتجديف بالإضافة إلى عروض للطائرات RC، كما يقام عرض أزياء عالمي يضم أفضل 10 مصممي أزياء في الوطن العربي، في الفترة من 13 يوليو وحتى 26 أغسطس المقبل.