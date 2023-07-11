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انطلاق المؤتمر الصحفي لمهرجان العلمين الجديدة.. والإعلامية جومانا ماهر تقدمه

كتب:

أبانوب رجائي
07:19 م | الثلاثاء 11 يوليو 2023
مؤتمر مهرجان العلمين الجديدة

مؤتمر مهرجان العلمين الجديدة

بدأت منذ قليل، فعاليات موتمر مهرجان العلمين الجديدة، وتقدمه الإعلامية جومانا ماهر مقدمة برنامج «صباح الخير يا مصر» على القناة الأولى المصرية.

انطلاق مؤتمر مهرجان العلمين

ويحضر الموتمر كل من نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عمرو الفقي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إضافة إلى عدد من الإعلاميين ومنهم جابر القرموطي وحسام الدين حسين، وخالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة.

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بقلم أبانوب رجائي