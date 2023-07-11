عمرو الفقي: مدينة العلمين ستستقبل مليون زائر خلال فترة المهرجان

قال عمرو الفقي الرئيس للتنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إنّ اهتمام الشركة بالمشاركة في تنظيم مهرجان العلمين الجديدة يأتي في إطار من حرصها على اقتصاد الدولة، من خلال تنشيط السياحة الداخلية والخارجية، بتنظيم أنشطة فنية ورياضية تحدث لأول مرة على أرض مصر.

مليون زائر لمصر خلال فترة المهرجان

وأضاف الفقي، في كلمته خلال مؤتمر إعلان تفاصيل وإطلاق الدورة الأولى من مهرجان العلمين الجديدة 2023، بحضور الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أنّ من المقرر أن تستقبل مدينة العلمين الجديدة مليون زار لحضور المهرجان، لتصبح مدينة العلمين الجديدة من أفضل وجهات العالم وتكون على خريطة السياحة العالمية.

خدمات في «العلمين الجديدة» بأعلى المعايير الدولية

وأكد أنّ كبرى شركات التنظيم والحفلات في مصر والوطن العربي تشارك في تنظيم مهرجان العلمين الجديدة، إذ تقام الأحداث والفعاليات في 3 مناطق رئيسية على مستوى المدينة بأكملها على مدار الساعة، مع توافر الخدمات العامة بأعلى معايير دولية، بما يتناسب مع تصميم المدينة «مدينة الجيل الرابع».

وأشرا إلى أنّ فعاليات المهرجان تتضمن أنشطة مختلفة في عدة مجالات فنية وترفيهية بما في ذلك الفنون والموسيقى والآداب والسينما والموضة والألعاب النارية والألعاب المائية وغيرها، إضافة إلى مجموعة من الأنشطة التفاعلية الممتعة التي تناسب كل الفئات العمرية؛ ليقدم المهرجان تجربة صيفية ممتعة وفريدة للزوار.