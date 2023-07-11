عرض فيديو ترويجي بمؤتمر مهرجان العلمين: حفلات موسيقية عالمية مع أكبر النجوم

يأتي مهرجان العلمين الجديدة في موسم مليء بالتشويق، وحفلات موسيقية عالمية مع أكبر النجوم، وبطولات ومسابقات للمحترفين وأنشطة مختلفة، إضافة لعروض جوية وأزياء عالمية وحفلات توزيع جوائز عالمية، في تجربة فريدة من نوعها في أحدث وجهة سياحية وأكبر مدينة سكنية من الجيل الرابع، وفقا للفيلم الترويجي الذي انطلق به المهرجان.

مهرجان العلمين الجديدة

شهدت مدينة العلمين الجديدة توافد عدد كبير من الأشخاص، استعدادًا لمشاهدة فعاليات مهرجان العلمين الجديدة في دورته الأولى، إذ تزيّنت المعالم السياحية الموجودة هناك بعلم مصر، في أكبر مهرجان ترفيهي في الشرق الأوسط، ينتظر زواره من كل دول العالم للاستمتاع بأنشطته المختلفة.

فعاليات المهرجان

وتقام فعاليات مهرجان العلمين الجديدة في الفترة من 13 يوليو إلى 26 أغسطس المقبل، على مدار 45 يوما، تستقبل خلالها المدينة ما يقرب من مليون زائر من مصر والوطن العربي لحضور فعاليات المهرجان، التي تتنوع ما بين رياضية ومسابقات ترفيهية، إضافة إلى حفلات غنائية لأشهر النجوم في مصر والعالم.