رئيس «سكاي دايف فاروس»: مهرجان العلمين حالة فريدة تشهد توليفة فعاليات غير مسبوقة

قال المهندس أحمد ماهر نائب رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لشركة «سكاي دايف فاروس»، إن مصر ما زالت قادرة على صناعة المعجزات، في عبقرية تحترف كتابة التاريخ، وحالة فريدة، يعيد بلد عريق إنتاج مدينته القديمة من جديد، وهي العلمين الجديدة.

مهرجان العلمين أكبر مهرجان ترفيهي في والشرق الأوسط

وأضاف في كلمته خلال المؤتمر الخاص بإطلاق الدورة الأولى من مهرجان العلمين 2023، أكبر مهرجان ترفيهي رياضي في مصر والشرق الأوسط، أن شركته تنظم فعاليات مهرجان العلمين 2023، الذي ينطلق للعالمية تحت عنوان «العالم علمين»، وهو أكبر احتفالية فنية رياضية ترفيهية يشهدها الشرق الأوسط والمنطقة العربية، وقريبا ستكون الأهم.

وتابع: «ننطلق من هنا، من المدينة ذات التاريخ التي صارت الآن مدينة المستقبل، العلمين مدينة الجيل الرابع بامتياز، ومن هنا ننطلق ونحتفي بمدينة جرى استغلال كل أحوزتها، بحرها وهوائها وشواطئها الممتدة حتى رمالها وأرضها وكل أجوائها صارت تضج بالفعاليات الفنية والرياضية والترفيهية، وهي مدينة تسبق نفسها وتسطر تاريخها الجديد كمدينة للسلام والمحبة، ويمتد مهرجانها هذا العام من 13 يوليو حتى 26 أغسطس المقبل، بتوليفة غير مسبوقة من الفعاليات التي لم يجمعها حدث واحد من قبل».

أكثر من مليون زائر

وأكد أن أكثر من مليون زائر من جميع أنحاء الوطن العربي سوف يجتمعون على أرضها معا، وحين تبدأ منافسات الكرة الشاطئية، فإنه يجب تذكر أن العلمين تمتلك أكبر ممشى سياحي على البحر المتوسط، وفي مجالها الجوي الممتد سنشهد منافسات القفز بالمظلات ثم عروض الطائرات.