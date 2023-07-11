أماكن مدارس التمريض في الإسكندرية 2023.. 15 مدرسة جاهزة لاستقبال الطلبة

انتهت مدارس التمريض في الإسكندرية 2023 من استعداداتها لاستقبال طلبة الشهادة الإعدادية الراغبين في الالتحاق بها للعام الدراسي الجديد، ويبلغ عددها 15 مدرسة موزعة بين أحياء ومناطق محافظة الإسكندرية ومقسمة بين مدارس تابعة لمديرية الشئون الصحية ومدارس تابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي ومدارس تابعة لجامعة الإسكندرية وأخرى تابعة للمؤسسة العلاجية وأخيرا مدارس تابعة للهيئة التعليمية.

أماكن مدارس التمريض في الإسكندرية 2023

وبدأت مدارس التمريض في الإسكندرية 2023 في استقبال الطلبة عقب الإعلان عن تنسيق التمريض مطلع الأسبوع الحالي، بعد قيام محافظ الإسكندرية باعتماد درجات القبول في مدارس التمريض.

وأوضحت سهى مصطفى، نقيب تمريض الإسكندرية، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه تم تجهيز أماكن الاختبارات لاستقبال الطلاب المتقدمين لـ مدارس التمريض في الإسكندرية 2023، وذلك عقب الإعلان عن مجموع القبول خلال الأيام السابقة، مشيرة أن جميع مدارس التمريض بالإسكندرية جاهزة، وتم تشكيل لجان بها لاستقبال ملفات الطلاب.

مدارس التمريض في الإسكندرية 2023

وتضم المحافظة 15 مدرسة من مدارس التمريض في الإسكندرية 2023، ما بين مدارس تابعة لمديرية الشئون الصحية وعددها 8 مدارس كالتالي:

- ‏مدرسة تمريض رأس التين بمستشفى رأس التين العام.

- ‏مدرسة تمريض مستشفى الجمهورية العام.

- ‏مدرسة تمريض مستشفى القباري العام.

- ‏المدرسة الثانوية الفنية للتمريض بالظاهرية.

- ‏مدرسة تمريض مستشفى أبو قير العام.

- ‏مدرسة تمريض مستشفى العامرية العام.

- ‏مدرسة تمريض مستشفى برج العرب العام.

- ‏مدرسة تمريض مستشفى دار إسماعيل للولادة.

خريطة مدارس التمريض في الإسكندرية 2023

وأضافت نقيب تمريض الإسكندرية، أن قائمة المدارس تشمل أيضا:

- مدرسة تمريض تابعه لجامعة الإسكندرية بالمستشفى الأميري الجامعي.

-‏ مدرسة تمريض تابعة للهيئة التعليمية بمستشفى فلمنج.

-‏ مدرسة تمريض تابعة للمؤسسة العلاجية بمستشفى الماترنتيه للولادة.

مدارس تمريض التأمين الصحي

وأشار الدكتور أيمن كامل، مدير عام قطاع غرب للهيئة العامة للتأمين الصحي بالإسكندرية، إلى أنه يوجد 4 مدارس تمريض تابعة للهيئة بالإسكندرية، وهي:

- مدرسة تمريض مستشفى عمال كرموز.

- ‏مدرسة تمريض مستشفى جمال عبد الناصر.

- ‏مدرسة تمريض مستشفى الطلبة بسبورتنج.

- ‏مدرسة تمريض مستشفى التأمين الصحي بأبو قير.