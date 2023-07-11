سيارات مياه متنقلة لخدمة مواطني الشرقية.. اعرف الأماكن والمواعيد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، تقديم خدمة العملاء من خلال سياراتها المتنقلة للمواطنين، خلال الفترة من اليوم الثلاثاء، إلى الأحد 16 من الشهر ذاته، من الساعة الثامنة صباحا حتى الثانية ظهرا.

مواعيد تواجد سيارة خدمة العملاء المتنقلة

أشارت شركة مياه الشرب والصرف في منشور على «فيسبوك»، إلى أنه من المقرر تواجد سيارة خدمة العملاء بالقطاعات الواقعة بنطاق عملها كالتالي:

- مواعيد تواجد سيارات خدمة العملاء المتنقلة بنطاق مركز كفر صقر بقرية القضاه، يومي الأحد والثلاثاء، بقرية سنجها يومي الاثنين والخميس، وبقرية شيط الهوى الأربعاء.

- مواعيد تواجد السيارات بنطاق مركز ديرب نجم بقرية العصايد، من يوم الأحد إلى الخميس عدا الاثنين، وبقرية صفط زريق يوم الاثنين.

- مواعيد تواجد سيارات خدمة العملاء المتنقلة بنطاق مركز الحسينية بقرية سماكين الغرب من الأحد إلى الخميس.

خدمات تقدمها سيارات خدمة العملاء المتنقلة

وقالت الشركة، إن سيارات خدمة العملاء المتنقلة، تحرص على تسهيل تقديم الخدمة للمناطق البعيدة والنائية التي لم يتم تجهيز مراكز خدمة عملاء بها، بالإضافة لتقديم الخدمة لكبار السن والعملاء، ممن يصعب عليهم الحضور لمراكز خدمة العملاء.