وفاة طالب غرقا أثناء استحمامه في ترعة بأطفيح

لقى طالب مصرعه غرقا أثناء استحمامه في ترعه صول بأطفيح، وتم انتشال الجثمان، وحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة النيابة لمباشرة التحقيقات.

وفاة طالب غرقا

تلقى اللواء هشام أبو النصر، مساعد الوزير لأمن الجيزة، إخطارا من المقدم مصطفى المهدي، رئيس مباحث أطفيح، يفيد بتلقيه بلاغ من مستشفى أطفيح المركزي، بوصول طالب 16 سنة جثه هامدة، إثر غرقه بترعه صول، وعلى الفور انتقل المقدم مصطفى المهدى رئيس المباحث إلى مكان الواقعة.

وبالانتقال والفحص، تبين أثناء قيام المتوفى بالاستحمام صحبه 2 من أصدقائه غرق ولم يتمكنوا من إنقاذه، وبسؤال عم المتوفى والشهود أقروا بما جاء بالفحص، وتم نقل الجثمان إلى المستشفى، وحُرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.