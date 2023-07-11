وفاة طالب غرقا بعد نجاحه في «الدبلوم» بدمياط الجديدة

غرق طالب في السابعة عشر من عمره، يدعى «عبدالرحمن هشام»، ابن قرية المنازلة التابعة لمركز كفر سعد بمحافظة دمياط، في مياه البحر المتوسط بدمياط الجديدة، مع تلاطم الأمواج وحركة الرياح، التي أدت إلى عدم استقرار في أمواج البحر الهائجة، وظلت فرق الإنقاذ تبحث عنه، حتى وجدت جثمانه في مياه بحر رأس البر.

فرح بنجاحه وذهب إلى البحر فمات غرقا

يقول أشرف محمد المرسي، عم الشاب عبدالرحمن الغريق لـ«الوطن»، إن عبدالرحمن كان سعيدا بنجاحه في امتحانات الدبلومات الصناعية، وأنه أنهى تعليمه، وسيتفرغ للعمل وبداية حياته، لذا ذهب مع أصدقائه إلى بحر دمياط الجديدة، وكان سعيدا، وفجأة زادت الأمواج في تلاطمها وارتفعت، ليخرج أصحاب عبدالرحمن من المياه، ولم يجدوه، وأخذوا يبحثون عنه في كل مكان على الشاطئ دون جدوى.

الرياح نقلت جثمانه إلى شاطئ رأس البر

أوضح أن فرق الإنقاذ البحري بحثت عنه خلال يوم كامل، وواصلوا النهار مع الليل حتى وجدوا جثمانه مساء اليوم، لكن على شاطئ البحر في رأس البر، وتم انتشال جثمانه، حيث حملته الأمواج إلى هناك، وتم نقله إلى مشرحة مستشفى اليوم الواحد بـ101 برأس البر، بعد إبلاغ الشرطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جار استخراج تصريح الدفن بعد التعرف على جثمانه

وتأكدنا ان الجثمان الذي وجدوه لعبدالرحمن، وجار استكمال إجراءات استخراج تصريح الدفن، وسيدفن في مقابر العائلة في قرية كفر المنازلة، بعد انتهاء كل الإجراءات القانونية اللازمة.

وكان مدير أمن دمياط، تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة دمياط الجديدة، بغرق شاب يدعى «عبدالرحمن هشام»، وجرى تكثيف البحث عنه، حتى العثور على جثمانه، على مقربة من شاطئ رأس البر، بعد أن ألقته الأمواج إلى هناك، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، لاتخاذ الإجراءات القانونية.