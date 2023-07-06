وفاة طالب ثانوي تعرض لضيق تنفس خلال امتحان اللغة الإنجليزية في أسوان

شهدت لجنة امتحانات الثانوية العامة بمدرسة محمد خالد الثانوية، التابعة لمدينة كوم أمبو شمال محافظة أسوان، وفاة طالب صباح اليوم الخميس، فارق الحياة بعد وصوله إلى المستشفى.

وشعر الطالب عبد الكريم محمد عباس، خلال أداء امتحان اللغة الإنجليزية بحالة إعياء وضيق في التنفس، وعلى الفور جرى استدعاء سيارة الإسعاف لنقله إلى أحد المستشفيات، وبعد نقل الطالب إلى المستشفى لتلقي العلاج توفى بعد لحظات من وصوله.

كانت غرفة عمليات أسوان تلقت إخطارًا بوفاة طالب خلال أدائه إمتحان اللغة الانجليزية بإحدى مدارس كوم أمبو التابعة لأسوان، وتباشر الجهات المختصة التحقيق لمعرفة أسباب الوفاة.