هبوط في الدورة الدموية وراء وفاة طالب ثانوي من ذوي الهمم في أسوان

كشف مصدر مسؤول بمديرية صحة أسوان، عن سبب وفاة طالب ثانوية عامة بإحدى مدارس المحافظة، خلال أداؤه امتحان اللغة الإنجليزية اليوم، موضحا أن الطالب كان يؤدي الامتحان بمدرسة محمد خالد الثانوي بمركز كوم أمبو شمال أسوان، وشعر بضيق في التنفس داخل اللجنة، وبعد ذلك بدأ يعاني حالة إعياء لاحظها زملاؤه خلال امتحان اللغة الإنجليزية اليوم الخميس.

الطالب شعر بحالة إعياء خلال امتحان اللغة الإنجليزية

وكشف المصدر خلال حديثه لـ«الوطن» أنه جرى توفير سيارة إسعاف، انتقلت به على الفور إلى مستشفى كوم أمبو المركزي، إلا أنه توفى في المستشفى.

هبوط حاد أدى إلى الوفاة

وأوضح أنه من الفحص تبين أن السبب في الوفاة حدوث هبوط حاد في الدورة الدموية، مؤكدًا أن الطالب ويدعى عبد الكريم محمد عباس كان من طلاب الدمج من ذوي الهمم.

تلقت غرفة عمليات أسوان إخطارًا بوفاة طالب خلال أدائه لامتحان اللغة الإنجليزية في إحدى مدارس كوم أمبو التابعة لأسوان، وتبين أن سبب الوفاة هبوط حاد في الدورة الدموية تعرض له الطالب داخل لجنته.

وخيمت حالة من الحزن والأسى بين زملاء وأصدقاء طالب الثانوية العامة، الذي فارق الحياة خلال امتحان اللغة الإنجليزية في إحدى مدارس محافظة أسوان اليوم.