حزب الجيل: اختيار القاهرة لاستضافة قمة دول الجوار ثقة في حياديتها

رحب حزب الجيل الديمقراطي، باستضافة مصر لمؤتمر قمة دول جوار السودان في 13 يوليو 2023، لبحث سُبل إنهاء الصراع الحالي والتداعيات السلبية له على دول الجوار، ووضع آليات فاعلة بمشاركة دول الجوار، لتسوية الأزمة في السودان بصورة سلمية، بالتنسيق مع المسارات الإقليمية والدولية الأخرى، لتسوية الأزمة.

الجيل: اختيار القاهرة لاستضافة قمة دول جوار السودان يعكس دورها الإقليمي

وأكد حزب الجيل فى بيان، أن اختيار القاهرة لاستضافة قمة دول جوار السودان لحل الأزمة السودانية، يعكس دور القاهرة الإقليمى المتصاعد، وثقة الأطراف المتصارعة في السودان في حيادية مصر، وعلاقتها الطيبة بهم، مؤكدًا أنه ينطلق من تقدير كبير لدور القاهرة منذ اندلاع الصراع المسلح، وفتحها حدودها أمام الأشقاء السودانيين الراغبين فى اللجوء إليها هربا من الرصاص، الذي لا يميز ويحصد أرواح المدنيين الأبرياء، والمنطلق في مناطق النزاع.

الشهابي: الدور المصري منذ اندلاع الأزمة السودانية كان إيجابيا

وأشار ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل، والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية، إلى أن الدور المصري منذ اندلاع الأزمة السودانية كان إيجابيا، وأن إتصالاتها مع الأطراف المتصارعة هناك لم تنقطع وصاحبه جهود دبلوماسية حثيثة، جعلت من مصر قبلة لكل المهتمين والباحثين على المستوى العربي والإفريقي والدولي، عن حلول لوقف إطلاق النار وإعادة الاستقرار للسودان الشقيق.

وأعرب عن ثقته في قدرة تلك القمة، على وضع إطار لوقف إطلاق نار مستمر لأطول فترة ممكنة، دون خروقات، كما حدث في المدن السبع السابقة، وذلك وصولا إلى إطلاق مسار سياسي للتوصل لحل الأزمة، لافتا إلى قمة دول جوار السودان ستقوم بالضغط على كل من قيادة القوات المسلحة السودانية وقيادة ميلشيات الدعم السريع للالتزام ببنود الإتفاق الذى ستتوصل إليه القمة، ومنها بالتأكيد احترام الهدنة، وتوفير مسارات آمنة لدعم المدنيين، وتوفير الدعم الإغاثي في المناطق التي تشهد اشتباكات وإطلاق النار.