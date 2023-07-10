صلاح حليمة: قمة دول الجوار تسعى للمحافظة على وحدة السودان وسلامة أراضيه

قال السفير صلاح حليمة نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية، إنّ توقيت انعقاد قمة دول الجوار في غاية الأهمية، حيث يدور الصراع حاليا بين طرفي المكون العسكري «الجيش السوداني وقوات الدعم السريع»، كما نشبت صراعات في أطراف أخرى، وبخاصة منطقة إقليم دارفور، وهذا ما يدفع جميع القوى الدولية والإقليمية، وبخاصة دول الجوار للتحرك من أجل مواجهة هذا الخطر الداهم الذي قد ينتهي بحالة من الفوضى، وربما ينعكس على وحدة السودان وسلامة أراضيه الإقليمية.

أهمية التحرك المصري

وأضاف «حليمة»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، مقدم برنامج «التاسعة»، على القناة الأولى، أن ما يحدث في السودان ينعكس على دول الجوار من حيث الأمن والاستقرار، وبالتالي، فإن هذا التحرك من جانب مصر ودعوتها إلى قمة لدول الجوار مهم للغاية، باعتبار أن دول الجوار هي الأكثر حرصًا واهتمامًا والمحافظة على وحدة السودان وسلامة أراضيه والتوصل إلى تهدئة للأوضاع السودانية.

دول الجوار هي الأكثر تضررًا من الأحداث بالسودان

وتابع نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية، أن دول الجوار هي الأكثر تضررًا من أي أحداث سلبية قد تؤدي إلى نوع من عدم الاستقرار يؤثر في منطقتي البحر الأحمر والساحل، ومن هنا تبدأ أهمية الدعوة إلى مثل هذا المؤتمر، وبخاصة أن المبادرات التي سبقت هذا التحرك لم تأتِ بالنتائج المرجوة أو المنشودة، وسيكون هناك فرصة على ما تحقق على نحو إيجابي في المبادرات السابقة وتلافي السلبيات التي أدت إلى تعثر هذه المبادرات.