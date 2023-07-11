ضبط 68 مخالفة تموينية في الأسواق والمخابز بالدقهلية

كشف السيد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، عن قيام المديرية بشن حملات تموينية مفاجئة على الأسواق والمخابز في مختلف الإدارات التابعة للمديرية، وتمكنت من ضبط 68 مخالفة تموينية بالمخابز والأسواق.

حملات تموينية مفاجئة

وأكد «دايرة» في بيان له، أن الحملات جاءت بناء على توجيهات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، ومحافظة الدقهلية، بتكثيف الحملات الرقابية على المخابز والأسواق لضبط المخالفين.

ضبط 68 مخالفة تموينية

وأوضح أن الحملات المجمعة بالمديرية قامت من خلال إدارة الرقابة التموينية وإدارة الرقابة التجارية والإدارات التالية «أجا، نبروه، شربين، بندر ميت غمر»، وأسفرت عن تحرير 68 مخالفة متنوعة كالآتي:

- محضر إدارة مخبز بلدي دون ترخيص.

- محضر توقف عن الإنتاج.

- محضر مبيعات وهمية بقيمة 2620 رغيفا.

- 2 محضر عدم وجود سجل تفتيش.

- 13 محضر تصرف دقيق بقيمة 189 شيكارة.

- 14 محضر نقص وزن.

- 15 محضر عدم مطابقة للمواصفات.

- 4 محاضر عدم إعلان عن الأسعار.

- محضر مزاولة نشاط بدون ترخيص.

- محضر عدم إصدار فواتير.

- 3 محاضر سلع بدون فواتير.

- 3 محاضر تصرف في سلع تموينية بقيمة 17092038 جنيها بدال تمويني.

- 2 محضر تجميع سلع تموينية بدال تمويني.

- 2 محضر عدم إعلان عن أسعار المقررات التموينية بدال تمويني.

- 3 محاضر بيع بأزيد من السعر الرسمي سجائر.

- 2 محضر غلق في مواعيد العمل الرسمية بدال تمويني.

وأكد على استمرار مديرية التموين بالدقهلية في شن الحملات التموينية للحفاظ على الدعم المستحق للمواطنين من قبل الدولة.