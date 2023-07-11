مصرع شخص وإصابة آخر في حادث تصادم بالجيزة

لقي شخص مصرعه، وأصيب آخر، في حادث تصادم بشارع البحر الأعظم بمحافظة الجيزة، ونُقل الجثمان والمصاب إلى مستشفى أم المصريين، وحُرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وفاة مُسن وإصابة شاب في حادث تصادم

وتلقى اللواء هشام أبو النصر، مساعد الوزير لأمن الجيزة، إخطارا من العقيد محمد الصغير، مفتش مباحث الجيزة، يفيد تلقيه بلاغ من عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم ومتوف ومصاب بشارع البحر الأعظم، وعلى الفور انتقل العميد حسن الدكروري، مأمور القسم والقوة المرافقة له.

نقل الجثمان والمصاب إلى المستشفى

وتبين وجود جثمان لبائع مناديل، في العقد السادس من العمر، ومجهول الهوية، جثة هامدة، أثناء عبوره نهر الطريق، حيث اصطدمت به دراجة نارية يقودها عامل دليفري، 16 سنة، مصاب باشتباه كسر بالأنف، وأفاد بأنه أثناء سيره بالدراجة النارية قيادته، فوجئ بعبور المتوفى أمامه، مما أدى إلى اصطدامه ووفاته في الحال.

ونُقل الجثمان والمصاب إلى مستشفى أم المصريين، وحُرر محضر بالواقعة، وأحاله الرائد أحمد الأبيض معاون المباحث إلى النيابة العامة، والتي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.