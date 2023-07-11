ضبط سائق متهم بالتسبب في وفاة سيدة أثناء عبورها الطريق بالخليفة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من ضبط سائق ميكروباص متهم بالتسبب في وفاة سيدة أثناء عبورها الطريق في منطقة الخليفة، وجرى التحفظ على السيارة تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب لجنه فنية لفحص السيارة.

كما قررت النيابة العامة التحفظ على كاميرات المراقبة في منطقة الواقعة وتفريغها وإعداد تقرير لبيان إذا كانت الواقعة قتل خطأ أم لا، كما كلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت عرض السائق المتهم على الطب الشرعي لإجراء تحليل الكشف عن تعاطي المخدرات لبيان إذا كان المتهم وقت ارتكاب الواقعة كان تحت تأثير المخدرات من عدمه.

العثور على جثة سيدة في العقد الخامس من العمر

تعود الواقعة عندما تلقى مأمور قسم شرطة الخليفة، إخطارا من أحد المستشفيات بوصول سيدة مصابة بكسور في أنحاء متفرقة من الجسم ونزيف بادعاء حادث سيارة، ولفظت أنفاسها الأخيرة أثناء محاولة إسعافها، وبانتقال الأجهزة الأمنية لموقع الحادث تبين العثور على جثة سيدة في العقد الخامس من العمر.

وكشفت التحريات، أنه أثناء عبور المتوفاة للطريق صدمتها سيارة ميكروباص، وجرى تحديد السيارة وضبط السائق والتحفظ على السيارة وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قراراتها المتقدمة.