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مصرع شخص في تصادم سيارتين بقها والتصريح بدفن الجثة

كتب:

حسن صالح
10:51 م | الجمعة 23 يونيو 2023
تصادم ارشيفية

تصادم ارشيفية

تمكنت أجهزة المرور بالقليوبية من إعادة الحركة المرورية علي الطريق الزراعي عند قرية سنديون مركز قليوب إثر رفع أثار حادث تصادم أسفر عن مصرع شخص في  تصادم سيارتين أمام قرية  سنديون بالطريق الزراعي بنها القاهرة.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بنها التعليمي لاتخاذ الإجراءات اللازمة وقررت جهات التحقيق التصريح بالدفن وتحرر محضر بالواقعة.

بلاغ بوقوع حادث تصادم وحالة وفاة 

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة يفيد ورود إشارة من مستشفى بنها التعليمى بوصول جثة شخص لقى مصرعه فى حادث تصادم بين سيارتين بالطريق الزراعي

تفاصيل حادث الزراعي اليوم 

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بإشراف العميد محمد البطوطي مدير الإدارة العامة بمرور القليوبية إلى موقع الحادث وتبين وقوع حادث تصادم بين سيارتين بالطريق الطريق الزراعي بنها القاهرة أمام قرية سنديون وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بنها التعليمي لاتخاذ اللازم.

ونقل تلفيات الحادث والسيارات المتسببة بالحادث في جانبي الطريق لتسيير الحركة المرورية وعدم تعطل مصالح المواطنين وجرى فتح الطريق وتصرح بدفن الجثة. 

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