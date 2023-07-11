رئيس وزراء تايلاند يعلن اعتزاله الحياة السياسية

كشف رئيس وزراء تايلاند، برايوت تشان أوتشا، اليوم الثلاثاء، عن تقاعده من الحياة السياسية، وتخليه عن حزب الأمة التايلاندية المتحدة المحافظ، بحسب بيان صادر اليوم لرئيس الوزراء على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

دعوة لباقي أعضاء لحزب الأمة التايلاندية

وأوضح تشان أوتشا، أنه من اللحظة الحالية سيعتزل السياسة ويخرج من حزب الأمة التايلاندية المتحدة، بحسب صحيفة «بانكوك بوست»، ودعا رئيس الوزراء التايلاندي زعيم الحزب أعضاءه إلى العمل على مواصلة حماية مؤسسات الأمة والدين والملكية ومواصلة رعاية الشعب التايلاندي، وسيعمل البرلمان التايلاندي على انتخاب رئيسا للوزراء خلفا لبرايوت تشان أوتشا يوم الخميس المقبل الموافق 13 يوليو.

ترحيب الاتحاد الأوروبي بالنتائج

وقبل 3 أسابيع؛ رحب الاتحاد الأوروبي، بالتصديق على نتائج الانتخابات العامة التي أجرتها تايلاند معلقا: «الحملة الانتخابية السلمية وعمليات التصويت المنظمة عكست التزام الشعب التايلاندي بالمسار الديمقراطي. ويتطلع الاتحاد الأوروبي إلى استكمال العملية بطريقة شفافة ومستعد للعمل مع الحكومة المنتخبة الناتجة في تايلاند».

افتتاح رسمي للبرلمان

وافتتح الملك ماها فاجيرالونجكورن، رسميا، البرلمان التايلاندي في بانكوك أول الشهر الجاري بعد فوز المعارضة حيث أدى 500 نائب اليمين الدستورية بعد 7 أسابيع من الانتخابات التي جرت في 14 مايو الماضي وسط سيطرة من الجيش على الحياة السياسية في هذه البلاد.