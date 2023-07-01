فرصة لذوي الإعاقة.. إزاي تشترك في المعسكر الصيفي من وزارة الاتصالات؟

أعلنت الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات التابعة لوزارة الاتصالات للأشخاص ذوي الإعاقة، فتح باب التقديم في برنامج المعسكر الصيفي لعام 2023.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها الوطن للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي تفاصيل التقديم في برنامج المعسكر الصيفي المقدم من وزارة الاتصالات بحسب موقعها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي لينكد إن، على هذا النحو:

تفاصيل برنامج المعسكر الصيفي لعام 2023

- يبدأ المعسكر الصيفي في شهر يوليو ويستمر لمدة أربعة أسابيع.

- آخر موعد للتسجيل يوم 8 يوليو.

- يقام المعسكر الصيفي لعام 2023 بمقر الأكاديمية بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

- يتكون المعسكر من ثلاث مسارات، هي الهندسة الطبية الحيوية، والتصميم والتصنيع الميكانيكي، وإنترنت الأشياء والإلكترونيات.

- يستهدف التدريب بحسب وزارة الاتصالات طلاب كليات الهندسة، الذين أنهوا بنجاح السنة الثانية أو الثالثة من دراساتهم، بعد السنة الإعدادية (يستلزم تقديم إثبات للالتحاق بالكلية وبيان بالدرجات).

- تعتمد أولوية القبول في المعسكر على التقدير والمؤهلات أو الخبرات.

- يتم تسليم شهادة حضور شريطة الحضور الكامل للمعسكر.

كيفية التقديم في برنامج المعسكر الصيفي لعام 2023

- للتقديم في المعسكر الصيفي لعام 2023 يمكن التقديم من هنـــا.

- يجب إدخال البيانات المطلوبة لاستكمال عملية التسجيل في برنامج المعسكر الصيفي لعام 2023 كالاسم ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني والعنوان وصورة الرقم القومي والجامعة والقسم واختيار المسار وصورة كارنيه الجامعة وأخيرا السيرة الذاتية للطالب.