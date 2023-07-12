معلومات عن مشروعات مكافحة التصحر في مطروح.. الدولة تواجه تغيرات المناخ

في الوقت الذي تعاني منه محافظة مطروح من التصحر، بدأ جهاز التعمير المركزي من خلال جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي في طرح مشروعات لمكافحة التصحر، واتخاذ إجراءات تنفيذية للمساهمة في القضاء على هذه الظاهرة التي تعاني منها مراكز ومدن وقرى المحافظة، بسبب التغيرات المناخية التي تتعرض لها مطروح.

إجراءات مواجهة ظاهرة التصحر في مطروح

طرح جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي 4 مشروعات لمواجهة التصحر، في مطروح بحسب اللواء مهندس آمون مرتضى أبو عمر، رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي، في عدة مناطق لتغطية المحافظة، مقسمة على قطاعات، القطاع الأول، يبدأ من مدينة العلمين وحتى منطقة فوكة على حدود مركز الضبعة، والقطاع الثاني يبدأ من فوكة وحتى شرق مطروح، والقطاع الثالث يبدأ من غرب مدينة مرسى مطروح وحتى مدينة النجيلة، والقطاع الرابع من منطقة أبو مرزوق حتى مدينة السلوم الحدودية مع الشقيقة ليبيا.

300 ألف متر مكعب من مياه الأمطار

وأضاف رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنّ هذه المشروعات تنفذ تحت إشراف اللواء محمود نصار رئيس جهاز التعمير، ضمن خطة الجهاز استعدادا لشتاء عام 2023، وتستهدف من خلالها حصاد ما يقرب من 300 ألف متر مكعب من مياه الأمطار؛ لتوفير المياه لأهل مطروح في التجمعات البدوية.

ما لا تعرفة عن مشروعات مكافحة التصحر في مطروح

وأوضح اللواء آمون أنّ مشروعات مكافحة التصحر تتضمن حفر آبار نشو في القرى والنجوع عددها 446 بئرًا، إضافة إلى القيام بتطهير الآبار الرومانية القديمة بواقع 59 بئرًا، وإنشاء السدود الزراعية بإجمالي 114 سدًا، ما يخدم أبناء قبائل مطروح المقيمين على طول الساحل الشمالي الغربي.