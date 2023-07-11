عرض «حكي في حكي» على مسرح خالد محيي الدين بالبدرشين

أعلن النائب علاء عصام، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأمين شباب حزب التجمع، خلال مقطع فيديو نشره عبر صفحته الرسمية بموقع «فيسبوك»، عرض مسرحية «حكي في حكي» على مسرح مؤسسة خالد محيي الدين الثقافية في مدينة البدرشين بمحافظة الجيزة، وذلك يوم 15 أغسطس المقبل، حيث تتناول قضايا اجتماعية وثقافية واقتصادية، بهدف رفع وعي الشباب وحثهم على العمل وتعزيز الهوية الوطنية بنفوسهم.

أدوات القوى الناعمة

وقال النائب علاء عصام لـ«الوطن»، إن حزب التجمع يدرك بشكل كبير أهمية المسرحيات التي تُعرض، ومدى قوتها في التأثير على المجتمع، كونها إحدى أدوات القوى الناعمة التي تهيمن على عقلية وتفكير الإنسان في حياته.

غرس القيم الإيجابية

وتابع أمين شباب حزب التجمع، أنه من هذا المنطلق يحرص حزب التجمع على تسخير تلك القوى في توعية الشباب ورفع الروح الوطنية بداخلهم، من خلال عرض عدد من المسرحيات التي تغرس القيم والسلوكيات الإيجابية بالمجتمع وتعزز هويته الوطنية.

وفي وقت سابق، عرض حزب التجمع مسرحية «المياه أغلى من الذهب»، والتي حازت بحضور كبير من قبل أهالي المنطقة.