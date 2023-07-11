هل يتساوى صحابة الرسول في الفضل؟.. أستاذ بالأزهر يجيب لـ قناة الناس

قال الدكتور أحمد نبوى، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، إن هناك 114 ألف صحابي رأوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم وحضروا معه خطبة الوداع، موضحاً منزلة وفضل الصحابة الذين لازموا الرسول في حياته «فضلهم من حيث ثبوت الصحبة».

تفاوت رواية الصحابة للأحاديث وفضلهم

وأضاف «نبوي»، خلال حلقة استضافته ببرنامج «مع الناس»، على شاشة «قناة الناس»، اليوم الثلاثاء، أنَّ الصحابة الكرام تلقوا الحديث النبوي، وروايتهم للأحاديث تتفاوت بمدى ملازمتهم للنبي، مشيراً إلى أن الصحابي هو من لقى النبي وآمن برسالته.

ملازمة أبي بكر للنبي وفضله

وتابع الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، «سيدنا أبي بكر الصديق لازم النبي طوال حياته ومن قبل البعثة النبوية، وقضى عمره معه فلا يستوي في الفضل مع من رأي النبي فقط في حجة الوداع رغم حضورهم المناسك وخطبة الوداع».