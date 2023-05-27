عالم أزهري: الصحابة كانوا يتبعون تصرفات النبي حتى إذا كانت حكمتها غير معلومة

قال الدكتور يسري جبر أحد علماء الأزهر الشريف، إن الصحابة كانوا يفعلون حركات النبي حتى إذا كانت غير معلومة الحكمة زيادةً في تحري اتباعه صلى الله عليه وسلم.

كانت ألفاظ النبي وحركاته عند الصحابة بركات وأنوار

وأضاف «جبر»، في حلقة اليوم من برنامج «اعرف نبيك»، المذاع على قناة الناس: «إن كان الصحابة يتمتعون بهذه الدقة، فإنهم في الرواية يكونون أدق، فكانت ألفاظه وحركاته عليه الصلاة والسلام كلها عند الصحابة بركات وأنوار، حيث حضّ النبي على ذلك في محكم كتابه ونبّه عليه وقال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله.. أي اتبعوني في أقوالي وأفعالي وإشاراتي وتوجيهاتي، حيث تقتضي حقيقة الاتباع في الدق والجِل، أي الدقيق والجليل، الكبير والصغير من الفعل والقول وغير ذلك».

انطلاقة قناة الناس

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023، وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.