علي جمعة لـ«قناة الناس»: النبي ربى الصحابة على مواجهة التغيرات

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، بالأزهر الشريف، ومفتي الجمهورية السابق، إن كون الإنسان يتغير أو يتأثر أو يتطور أو يتدهور فهذه طبيعته، وهذا واضح في معاملة سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأمره ونهيه في تربية الصحابة الكرام: «كان هناك تأثيرات ورباهم علي كيفية مواجهة هذه التأثيرات، المخلفون الثلاثة منهم كعب بن مالك، لما عرفوا إن هناك مشكلة بين كعب بن مالك والرسول صلى الله عليه وسلم، أرسلوا له فارس والروم، وقالوا له عرفنا ما بينك وبين صاحبك فأتنا نكرمك، كانوا عاوزين يعملوا شرخ في الجبهة الداخلية، فزعل من نفسه، إنه في هذا الموقف واعتبر نفسه في اختبار، إذن هو ليس أهلا للثقة، فرفض لأنه متربي».

علي جمعة: التربية تقي الإنسان من التأثر السلبي بالتغيير

وأضاف عضو هيئة كبار العلماء، بالأزهر الشريف، ومفتي الجمهورية السابق، خلال استضافته بحلقة برنامج مع الناس، المذاع على فضائية الناس، اليوم الإثنين: «التأثير مع الزمن يصير تغيرا والتربية هي التي تقي الإنسان من التأثر السلبي وتدفعه إلى التأثر الإيجابي ومع الزمان الإنسان المتربي يتطور إيجابيا، ولا يتدهور سلبيا، وموجود مواقف في السنة كثيرة».

قناة الناس في شكلها الجديد

وانطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة، وتبث عبر تردد 12054 رأسيا عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية، وتغطي جميع مجالات الحياة.