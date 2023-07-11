محافظ الإسكندرية عن استضافة بطولة العالم للخماسي: استمرار للريادة المصرية

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن الإسكندرية دائما سباقة في استقبال واستضافة الأحداث الرياضية العالمية بدعم وتوجيهات القيادة السياسية، أحدثها بطولة العالم للخماسي الحديث تحت 17 عاما، والتي تقام في الوقت الراهن، مؤكدا أنها تحرص على إخراج تلك الأحداث بالشكل المشرف الذي يليق بها كعروس للبحر الأبيض المتوسط.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن افتتاح بطولة العالم للخماسي الحديث تحت 17 عاما، والتي تقام على ملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية، في الفترة من 10 حتى 17 يوليو الجاري، وتضم البطولة منافسات فردي البنين وفردي البنات والتتابع والتتابع المختلط، بمشاركة 210 لاعبين ولاعبات من 35 دولة.

محافظ إسكندرية: نجاح البطولة يعد استكمالا للتفوق المصري

ورحب محافظ الإسكندرية بجميع الوفود الأجنبية على أرض المحافظة، معربا عن سعادته بحضور فعاليات بطولة العالم للخماسي الحديث.

ووجه «الشريف» الشكر إلى وزير الشباب والرياضة والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا وجميع القائمين على تنظيم البطولة، مؤكدا أن نجاح البطولة يعد استكمالا للتفوق المصري في استضافة كبرى الأحداث والبطولات الرياضية.

وزير الرياضة: دعم القيادة السياسية سببا في استضافة الأحداث العالمية

وفي كلمة مسجلة، رحب الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بالحضور، متمنيا للجميع التوفيق والنجاح، وقال إن الدولة المصرية تشهد العديد من الإنجازات بمختلف القطاعات ومنها قطاع الشباب والرياضة.

وأشار «صبحي» إلى أن الدعم الذي توليه القيادة السياسية للقطاع الرياضي كانت سببًا رئيسيًا في ثقة الاتحادات الدولية نحو منح مصر شرف استضافة أكبر البطولات والأحداث الرياضية المختلفة، وأتاح الفرصة أمام توفير الخدمات الشبابية والرياضية في كل المحافظات.

وأضاف أن استضافة مصر لبطولة العالم تحت 17 عاما للخماسي تأتي استكمالاً لسلسلة البطولات التي تقام على أرض مصر، من منطلق ثقة المجتمع الرياضي الدولي.