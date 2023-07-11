شيري عادل: العمل مع محمد أمين حلم وتحقق.. وتجربتي معه «مريحة»

أبدت الفنانة شيرى عادل حماسها الشديد للمشاركة فى «أصل الحكاية»، لوجود المخرج محمد أمين، «كانت لدىَّ رغبة منذ سنواتٍ طويلة بالعمل معه، فهو مخرج خاص، وصاحب وجهة نظر خاصة جداً، ويُقدم الفيلم بطريقة مختلفة، لذلك أعتبر تعاونى معه بمثابة حلم وتحقق».

وشددت شيرى عادل على أهمية القضية التى يتناولها «أصل الحكاية»، قائلة إنّ «الفيلم يُناقش قضية مهمة من وجهات نظر كثيرة ومختلفة، من خلال عائلة كاملة وكل فرد منهم ينظر للحياة من وجهة نظر مختلفة عن الآخر»، مُشيدة باللغة المكتوب بها العمل «الفيلم مكتوب حلو بشكلٍ مميز جداً، ومحمد أمين يُقدمه بشكلٍ كوميدى، لذا لدى شعور أنّ الجمهور سيتفاعل مع الفكرة بطريقة جيدة».

ورفضت الإفصاح عن تفاصيل الشخصية التى تُجسدها داخل الفيلم، إذ اكتفت بقولها: «أنا بعمل شخصية فتاة تُدعى ملك، لديها أفكار مُعينة، تزعم أنها سليمة، لكن لا أستطيع الحديث عنها حالياً، كونها مُرتبطة بالقضية التى يتناولها الفيلم».

وأعربت شيرى عادل عن سعادتها البالغة لتعاونها مع المخرج محمد أمين، «الشغل معه ممتع وحلو جداً، ويُجسد مقولة السهل الممتنع، كما أنه يُوجهنى فى كل شىء داخل البلاتوه، وذلك مُريح بالنسبة لى، ويجعلنى على قدر كبير من الاستمتاع، خصوصاً أنّ التجربة جديدة عليّا تماماً».