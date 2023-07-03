محمد أمين يكشف تفاصيل فيلم «أصل الحكاية»: يضم 13 بطلا

قال المخرج محمد أمين، إنّ فيلم «أصل الحكاية»، الذي يواصل تصويره حاليًا، يختلف نوعًا ما عن أفلامه السابقة، إذ أنّ الأحداث لا تدور في توقيتٍ واحد، أو موقع تصوير مُحدد، موضحًا أنّ «الفيلم اجتماعي لايت ولا يعتبر كوميديا سوداء، به بعض من الكوميديا».

وأضاف محمد أمين، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ الميزة الموجودة بالمشروع، أنه يضم 13 بطلاً، والذين يملكون خبرات ضخمة في الكوميدي والتراجيدي، بجانب مجموعة من الأطفال والشباب، إذ لدينا رغبة في تقديم قضية ما من خلال فيلم سينمائي يهم الجمهور، وبشكلٍ مسلٍ وليس مُعتم».

وتابع محمد أمين مخرج «أصل الحكاية»، أنّ مُشاركة هذا العدد من النجوم في فيلمٍ واحد، ليس أمرًا سهلًا وشديد الصعوبة، لاسيما فيما يتعلق بتنسيق المواعيد وجمعهم في توقيت واحد، «فيه الفنان اللي بيسافر، واللي عنده فيلم تاني بيصوره، وكان تجميعهم صعب جدًا»، متابعًا أنّ «مشاركة هذا العدد من النجوم يُعطي نوعًا من الثراء للعمل».

أبطال فيلم أصل الحكاية

فيلم «أصل الحكاية» بطولة خالد الصاوي، شيري عادل، وبيومي فؤاد، وكريم عفيفي، هالة فاخر واَخرين، وهو من تأليف وإخراج محمد أمين، وتدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق.