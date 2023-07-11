كريم عفيفي: أتعرض لأزمات ضمن أحداث «أصل الحكاية» ولم ألجأ للارتجال في دوري

قال الفنان كريم عفيفى إنه تحمّس للمشاركة فى «أصل الحكاية»، انطلاقاً من القضايا التى يتناولها الفيلم، والتى قد تكون جريئة نوعاً ما، «هذا شجعنى للمُشاركة بالعمل، علاوة على أنه من تأليف وإخراج محمد أمين، وأعتقد أنّ ذلك شىء مميز جداً فى أرشيف أى ممثل، خاصة أنّها ستكون التجربة السينمائية الأولى لى معه».

وأوضح كريم عفيفى أنه يُجسّد خلال الأحداث شخصية طالب فاشل يُدعى «فريد» يتعرّض للرسوب فى السنة الأخيرة له بالجامعة، وغير قادر على النجاح تماماً، كما أن لديه مشكلات مع أسرته ويُحاول مواجهتها خلال الأحداث، حتى ينجح فى تجاوزها فى النهاية ويُعالج الأمر، لافتاً إلى أنه يحاول طوال الوقت تقديم تجارب فنية جديدة طوال الوقت من خلال تجسيد شخصيات جديدة: «باحاول أكون مختلف، وأقدم حاجات مختلفة، وتقديم أدوار ليست شبه بعضها إطلاقاً». وحول إمكانية تطوير إفيه مُعين داخل الفيلم، قال إنّ «هذا الأمر يكون محسوباً لأقصى درجة، ويكون الأمر بالاتفاق مع المخرج، أن نضيف جملة معينة أو إفيه، لكن بعيداً عن الارتجال تماماً، ولا بد من موافقة محمد أمين أولاً».

وتابع أنّ «الموضوع الذى يكتبه محمد أمين، ليس قائماً على الإفيه، بينما يكون مبنياً على الموقف نفسه، إذ إنّ الكوميديا بالعمل مبنية على ذلك الأمر، مثل أعماله السابقة، سواء (فيلم ثقافى، وليلة سقوط بغداد، وفبراير الأسود)، مُعرباً عن آماله بأن تنال التجربة إعجاب الجمهور فور طرحه فى السينمات.